彰化地區頻傳電纜線竊案，截至今年8月底，彰化地區境內電纜線失竊總長度高達8675公尺。電纜線失竊地區多地處偏僻，雖查緝不易，但在彰化縣警察局各分局追查之下，截至今年8月已破獲電纜失竊案共計6件。

台電彰化區營業處處長黃振興今天到彰化縣警局芳苑警分局頒發6萬元破案獎金，感謝芳苑警分局破獲電纜線竊案1件，現已移送彰化地檢署起訴。

黃振興表示，因原物料上漲帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標，電纜線失竊後造成停電，路燈無法使用，影響民眾生活，被竊的電線裸露或下垂也危及公共安全，搶修人員往往疲於奔命。

電纜線失竊的地區以鹿港、和美、伸港、埤頭、社頭、芳苑、二林等偏僻及人煙稀少地區為甚，該處為有效遏止偷竊電纜線情事再發，該處積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，並加強偏僻地區巡邏，展現查緝決心。

該處呼籲資源回收業者，如發現來路不明電纜，或導線外皮上印有台電「TPC」標誌的電纜線，應拒絕回收並檢舉不法，並請民眾勇於檢舉不法，可撥打報案電話110或台電24小時服務專線1911檢舉提供線索，如經檢舉破獲後，台電將發給獎勵金。