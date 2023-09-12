疾病管制署今（12日）公布國內腸病毒疫情已連續4周高於流行閾值，雲林縣開學後國小、幼兒園陸續傳出腸病毒群聚感染，雲林縣本周有23家幼兒園、國小3個班級停課。

雲林縣自8月30日至9月10日接獲59名小朋友感染腸病毒通報，有國小3班停課改線上教學；幼兒園則有23家、50人感染，14個班級停課。

雲林縣衛生局表示，最近一波腸病毒流行可能是因新冠肺炎疫情解封，大人及小朋友疏於洗手、戴口罩，以致輕型腸病毒頗為流行；新冠肺炎爆發前，腸病毒72型較易發展為重症，但最近一波流行的輕型腸病毒（D68）也演變成重症。

衛生局表示，新冠肺炎因防疫徹底，腸病毒病例過去3年也大大降低，幼兒對腸病毒也較無抵抗力，輕型腸病毒也會引發重症，家中幼兒若出現感冒症狀，千萬不要輕忽，務必戴去看小兒科或小兒部醫生或小兒感染科醫生確認。

衛生局說，輕型腸病毒外觀看起來像感冒，無手足口症狀，有些家長會輕忽而錯失黃金治療時機。

雲林縣各校目前加強宣導洗手運動，雲林縣衛生局最近也將舉辦腸病毒預防記者會呼籲家長重視，因家長感染腸病毒無症狀，但會傳染給孩子們，12歲以下孩童可能發病甚至演變成重症。