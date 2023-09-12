新北市五股區一名張姓男子不知從何處取得北市文山區一名女子的聯絡資訊，在互不相識之前提，竟連續多日致電受害者。期間，張男不是故意不出聲，就說突然大吼：「我是露鳥俠！」該名受害者不堪其擾，決定報警處理，台北地檢署今（12日）依違反跟騷法罪嫌將張男起訴。

根據受害者說法，她表示不知張男從何處取得其手機號碼及住家電話，並且張男打來時，非沉默不發一語，則語出驚人，甚至對其突然大吼：「我是露鳥俠！」受害者雖曾多次鄭重告知張男不要煩」、「不要鬧」，但張男依舊保持故我。受害者不堪其擾，決定報警處理。

檢警根據來電顯示號碼，循線通知張男到案警詢，並提供受害者照片予其指認。張男向警方表示並不認識受害者，反倒辯稱是對方先打給他，他才回撥過去。檢警經調查，受害者從未致電予張男，至於張男如何取得受害者聯絡資訊這一點，他所提之解釋非常不合理，檢察官未採信其辯詞。

另，檢察官依據受害者所提供之二人電話錄音佐證，認定張男發言涉及性相關話題，行為足以擾亂、影響受害者日常生活，最終依《反跟蹤騷擾防制法》將他起訴。