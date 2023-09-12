趙姓男子去年2月間酒駕肇事撞死石姓男子後逃逸，檢方今年5月依酒駕致死、肇事逃逸致死等罪嫌起訴，全案適用國民法官法，新北地院今（12）日上午進行國民法官選任程序，選出6位國民法官、4位備位國民法官，今午國民法官與3位職業法官共組合議庭審理，預計最快13日宣判。

新北地院指出，今上午選任國民法官（備位國民法官）選任程序，由院檢辯三方於到場57名候選國民法官中，選出6位國民法官、4位備位國民法官，4號國民法官因個人因素認不能或不宜執行職務，聲請解任。合議庭依《國民法官法》裁定解任，由備位1號國民法官遞補職務。

新北地院表示，選出的國民法官（備位國民法官）有5位男性、4位女性，年齡在23歲至70歲之間，職業類別有服務業、科技業、商業、媒體業及製造業，以服務業4人最多，教育程度碩士有3位、學士2位。

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