《成功補習班》由林奕嵐（左起）、詹懷雲、邱以太、巫建和主演。（華納兄弟提供）

由金鐘視帝藍正龍自編自導的青春成長電影《成功補習班》，集結新生代演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐，以及實力派演員侯彥西，共同演繹90年代青少年有笑有淚的人生故事，片中不僅還原90年代的補習班時光，藍正龍也特別親選張國榮的經典歌曲〈Ｍonica〉作為片尾曲，並在電影結束後彩蛋，邀請全體演員一鏡到底尬舞。

12日適逢哥哥國榮冥誕，《成功補習班》為懷念哥哥，特選今日釋出電影片尾歌曲〈Ｍonica〉花絮，這首歌在1984年獲得了10大中文金曲以及10大勁歌金曲獎，歌曲表現了一個男人對於愛人的後悔莫及，卻以輕快動感的曲風呈現，打破香港樂壇長久以來的抒情風，更奠定了張國榮巨星地位。談到選擇這首歌的意義，藍正龍表示：「〈Ｍonica〉是很代表80年代的一個潮流吧， 張國榮這位super star讓我們了解到另一種姿態的美，所以這首歌對我來說是非常重要！」

電影片尾一鏡到底的尬舞，還特地請來了舞蹈老師藍波編舞，演員群們也一起上課學舞，詹懷雲表示：「我覺得這首歌詞寫得美，雖然是講述一段感情的結束，但聽起來卻很快樂。」巫建和則表示每天都聽這首歌，只為了把節奏感聽進去。

林奕嵐透露自己會在家邊聽歌邊跳舞：「我其實很喜歡在家裡跳舞，會邊播音樂邊跳，所以拍這一場還滿開心的，尤其跟大家一起跳起來的感覺，我覺得很歡樂。」藍正龍最後開心地說：「我從以前就好想拍跳舞的戲。」借舞曲小彩蛋過一過乾癮。