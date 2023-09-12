超思進口巴西蛋事件延燒，媒體影射超思「幕後藏鏡人」可能是負責人秦語喬胞弟、調查局前經濟犯罪防制處長秦台生。秦台生今向本報澄清說，姊姊的生意他從未參與，他也不可能去運作、卻被說成為超思關說的「藏鏡人」，他感到無辜，他認為選舉到了，各種荒謬至極的政治性語言都會出現，請求外界勿因選舉而傷害無辜的人，「亂講話是有法律責任的」。

針對藍營質疑農業部長陳吉仲找超思進口是「照顧老友遺孀」，並影射他是「藏鏡人」，秦台生說，他姊夫都過世30年了，過世時陳吉仲才30歲，剛讀完博士去教書，跟他姊夫有什麼交集？說他是藏鏡人更離譜，他不可能去過問姊姊的生意，也沒在姊姊公司中掛名，但是為了扯上他，還故意把監察院翁茂鍾案報告內容扯進來。

秦台生表示，姊姊長年住在岡山，他一年只回去岡山一次，他住在台北，姊姊則很少到台北找他，最近幾年不常聯絡。

秦台生解釋，超思聲明稿寫得很清楚，超思過去有進口日本蛋，但去年底因日本有疫情，超思無法進口蛋，超思認沒有生意做，因此在今年2月歇業，後來因農業部發公文要進口蛋，超思認為公司具有這方面經驗，決定申請復業。此外當時國內缺蛋，農業部到處去拜託業者找蛋，業者有辦法找蛋，農業部當然就會去買，根本不需要找人去關說疏通。

秦台生說，姊姊經營蛋進口生意多年，她有生意頭腦，雖然她可能對進出口貿易、葡萄牙外文不熟，但她家人有實力可以幫她完成。

秦台生說，目前外界傳出的說法太扯了，他感到很無辜，可能是選舉到了，各種離譜、似是而非的說法都會出現，雖然已經提出證據並一再澄清也沒人理會，他只能請求外界別再傷害無辜的人。