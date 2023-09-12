新光店頭基金經理人陳郁翔表示，近期不少指標型企業8月營收優於預期，而手機、PC、NB乃至於傳統伺服器族群，皆有需求回溫(庫存回補)跡象，且從CoWoS產能、ODM時程判斷，9月AI伺服器營收將有顯著貢獻，雖然電子業整體QoQ幅度仍無法與過往對比(旺季不旺)，但最壞利空都早已反映，後續整體電子產業基本面往正向前進。

陳郁翔指出，台股大盤從現在到9月底期間，以維持橫盤整理居多，主要是大部分產業基本面仍未跟上，預估從9月底到10月初，一來法人作帳行情衝績效，二來部分利基電子族群8月營收回溫，9月、10月營收不淡，加上今年美元強勢，為企業海外營收帶來匯兌收益，預估整體上市櫃企業第三季報表現不俗，有望帶動台股一波行情演出。

投資主軸上，建議投資人關注9月開始具備實質業績的「真AI」族群，包括散熱、電源相關企業，與AI的電子組裝等廠商，股價第四季有所表現，都是值得留意的亮點族群；另外，半導體產業的IP矽智財、IC設計股也可以注意，主要來自PC、NB或手機等相關產業等，由於過去低基期關係，企業明年營運展望樂觀，預料業績成長貢獻下，上述低基期回溫受惠股也可以追蹤。

至於其他利基電子族群，陳郁翔還看好明年傳統伺服器需求回溫股、蘋果新品上市的iPhone15概念股，以及特斯拉及其他電動車相關的車用概念股等，都有機會在年底台股波段行情中脫穎而出，將成為下波台股上漲新攻勢。隨台股預料第四季至明年有機會脫離景氣藍燈，重返復甦軌道。

陳郁翔建議，預料從第三季起至2024年將持續受惠於AI族群反攻向上，投資人對明年台股展望不須悲觀，空手投資人可趁9月佈局台股主動基金，透過投資團隊利用台股這波回檔低接好股挖寶，有效補捉到未來台股中長線主流股上漲潛能，中長期績效仍有機會繼續向上。新光店頭基金近1周績效表現相對抗跌，由於積極換股得宜，今年以來績效亦有23.46%，在同類型基金中排名維持名列前茅。