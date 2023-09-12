桃園一名人妻日前在臉書控訴母親和先生開房間，如今女子的父親出面表示，妻子年初一場車禍後，他想要跟妻子做愛都不可能，不信妻子和女婿有不倫關係，還說看女婿的樣子很討厭，如今妻子和女兒翻臉，他說會把事情真相查個水落石出。

據《ETtoday新聞雲》報導，男子稱昨天（11日）才知道此事，他不相信妻子和女婿亂倫，妻子也向他保證不可能偷吃女婿。妻子強調年初發生車禍，骨盆開刀根本不可能再做床上運動，醫師也能證明她無法進行房事，「就連我想要跟她做，她都拒絕」，現在事情浮上抬面要搞清楚真相，同時他也坦言對女婿不是很滿意，「看他那樣子我也很討厭。」

男子說，妻子被女兒趕出家門，曾打電話向他哭訴「想回家」，強調只是婚姻關係不好，絕對沒有背叛婚姻，男子允許妻子半夜開車回家、輕聲進門，不要讓女兒知道，再慢慢查真相，但前提是女婿要出面講清楚，但女婿已於昨天收假回部隊。

男子表示，昨看到女兒的手腕滿滿的抓痕，懷疑女兒和女婿大吵，女兒否認、女婿不敢正眼看他；再加上妻子和女兒為此事反目成仇，甚至要提告，他覺得事有蹊蹺，會再查清楚。