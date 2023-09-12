刑事局查獲蔡姓主嫌為首的假投資詐欺集團。（警方提供）

蔡姓男子為首的假投資詐騙集團，誆稱可在假投資平台「COINPAYEX」投資虛擬貨幣，有被害人損失1300多萬憤而報案，刑事局循線先拘提車手、車手頭、收簿手與自願性人頭帳戶等嫌犯到案，鎖定幕後為蔡姓男子操控。上月底警方收網拘提，於蔡嫌臥室床頭櫃隔間內的保險櫃，查扣不法所得2158萬元，另同步拘提共犯到案，全案查獲23名嫌犯，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

詐團主嫌床頭藏逾2千萬現鈔 刑事局搬點鈔機現場清算

刑事局偵查第一大隊接獲民眾報案，指稱於通訊軟體Line加入陌生好友，該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，誘騙被害人陸續匯款新台幣1300餘萬元進行虛擬貨幣投資，後因平台無法出金，驚覺遭詐騙。

刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，經長期跟監蒐證、調閱監視器影像，先於今年3月在嘉義拘提張姓車手頭及車手等7人到案，5月在高雄拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案，經向上溯源循線追查鎖定以蔡嫌為首的不法洗錢集團，其犯罪手法係將被害人匯款金流層轉數次企圖規避查緝。

檢警專案小組上月底見時機成熟，在雙北市等地同步執行搜索、拘提，趁蔡嫌主嫌夫妻駕車外出之際適時攔下，並順利於蔡嫌臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得2158萬元，另同步拘提6名共犯到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方在蔡嫌床頭櫃保險箱查出2158萬現鈔，因金額龐大，現場立即搬來點鈔機，把一疊一疊現金與主嫌夫妻收藏的名牌包堆在床上，逐一清算詳細金額。

刑事局呼籲，投資詐騙猖獗，詐騙標的推陳出新，民眾務必提高警覺，切勿在通訊軟體加陌生人為好友，對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往警察機關查證。