縣長鍾東錦與晉陞小隊長合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局12日舉行「消防人員晉陞授階暨工作獎勵金頒發典禮」，縣長鍾東錦親臨主持，縣長致力於充實本縣的消防人力、廳舍及車輛裝備器材等各項措施，對於5位表現優秀同仁予以晉陞小隊長職務以及頒發各項工作獎勵金共4萬5千元。

今天晉陞人員為銅鑼分隊小隊長吳家榮、大湖分隊小隊長包展睿、後龍分隊小隊長許剛禎、頭屋分隊小隊長湯國華及苗栗分隊小隊長柳宏興等5位，均依公務人員陞任評分標準規定，資績並重、擇優陞任。

會中，同時頒發消防局錄取消防設備師(士)的消防弟兄，與救災、救護工作獎勵金，鼓勵他們在消防領域上展現出自身專業性：錄取國家級考試消防設備師為竹南分隊隊員許顥瀚、三義分隊隊員黃建彰；錄取消防設備士為竹南分隊隊員林冠宇、第二大隊隊員蔡宥鑫、苗栗分隊隊員劉人槐、周柏翰、陳承逸等7人。

工作獎勵金頒發第三大隊在頭份華夏路以及三灣和平街火災搶救中迅速搶救出受困民眾、第四大隊在苑裡鎮泰田里水災搶救使用橡皮艇及時將民眾救出；頭份分隊隊員陳朋忠榮獲內政部消防署2022年消防績優救護人員「接生好手獎」；泰安、竹南、南庄及大湖分隊執行OHCA救護急救成功及使用12導程心電圖機監測成功挽救心肌梗塞病患的生命等卓優功績。

另消防局傑出人員竹南分隊隊員許顥瀚，披上國旗出征2023年世界警消運動會，不負眾望，在角力、柔道及柔術項目抱回3金2銀佳績。

鍾東錦表示，期許消防弟兄善盡職責、精進各項救災、救護技能，提供縣民更完善且專業的預防、搶救、救護服務，達成守護鄉親生命財產安全的任務。