隨著2024總統大選腳步近，許多民調結果顯示民進黨總統參選人賴清德獨走，但各家民調仍有明顯落差，關鍵恐出在手機與市話抽樣誤差。精神科名醫沈政男分析後直言，賴清德實際支持度恐只有30%，「怎麼有人會認為他躺著選？」

沈政男昨在臉書分析道，以純市話民調來說，柯與侯目前勢均力敵，差距在抽樣誤差範圍。ETtoday則是做出侯友宜差距賴清德不大，且超越柯文哲達7%的民調，這是因為他們採用手機簡訊民調，跟盛行的市話與手機口頭回答都不一樣。

沈政男進一步提到，在純手機民調下，柯文哲領先賴清德3%到5%，會有這樣的差異，在於40歲以下支持柯文哲占多數，而他們很多人只用手機。沈政男強調，若做純市話民調的機構，沒辦法接觸到只用手機的年輕人，因此抽樣上會有嚴重偏誤，事後雖可用加權的方法來校正，但因原始抽樣數目太小，因此40歲以下的支持數據，就純市話的民調來說，變異很大，於是有時會看到賴清德的年輕人支持度超過柯文哲的狀況。

沈政男認為，從目前數據來看，會接市話的人比較支持賴清德，使得他的支持度來到了35%，「怎麼有人會認為賴清德躺著選？他的實際支持度只有30%」。沈政男直言，這次總統選舉的民調恐怕是史上最特殊，因為柯文哲在40歲以下明顯領先，但這個族群在民調抽樣裡到底被反映了多少，是一個問號。