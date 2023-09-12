房價飆漲，不少人把買房目標瞄準比較便宜的凶宅，一名女網友日前在網路自售彰化3樓透天厝，直接明講事故內容，表示媽媽因憂鬱症離開，連事故地點在樓梯間也說得一清二楚，售價僅250萬元，便宜到讓網友驚呼是最不凶的價格。

原PO昨天（11日）在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文，自售在彰化一間3樓透天厝，屋齡28年，總建坪41.96坪，共有4房2廳4衛2陽台，原PO也直言這間是凶宅，表示「小時候母親因憂鬱症在家輕生，後續家人搬離至今一直空置未使用，屋況不佳」，連事故地點都標明就在1樓往2樓的樓梯間。

原PO對凶宅細節毫無保留全說出來，且才開價250萬元，不少網友看了留言：「這是我進入此社團以來，最不凶的價格，祝令堂已不再痛苦，也儘快找到適合的有緣人」、「第一次看到真心誠意只是想處理掉的價格」、「其實，如果不說發生的地點，可能感受不會那麼強烈…」、「我住在附近，那間房屋很有故事，早期鄉下的狗晚上都會對那間房子嗷嗷叫。」

還有人問原PO是自己不敢住嗎？原PO回答，「自己的媽媽是不會不敢住啦，只是後來回鄉下跟爺爺奶奶住，長大後在台中工作，住這也不方便，最近才想到要處理」。

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