泰國恐怖電影《鬼偶》集合泰國當紅青春偶像普明丹薩優、普姆帕特伊安查芒、坤纳提帕平帕拉達布等人共同演出，即將於15日在台上映，但《鬼偶》在泰國上映之際，曾被要求修改一些爭議畫面，在泰國掀起風波，電影也不得不延後播出，也讓爭議的畫面成為討論話題。

《鬼偶》導演塔里斯喬凱撒達杜彭以恐怖片《淒厲人僧》系列成為泰國知名導演，他經常以寺廟中的僧侣為故事的焦點人物，這回《鬼偶》也不例外，再次把故事放到一個偏遠小村落中的一座廟宇中，卻開始了一連串恐怖事件。

泰國恐怖片《鬼偶》15日在台上映。（華映提供）

片中很多故事發生在僧侶們的行為上，而佛教是泰國最重要的信仰，也因此讓劇組面對審查上的許多壓力，被指為破壞宗教信譽及社會和諧的作品，在上片前夕仍被要求修改畫面，包括拿掉所有拍到寺名的畫面、刪除年輕和尚穿著僧袍打架畫面，刪除年輕僧侶打架時抱住女性的畫面，以及僧侶一邊唸五戒經文一邊殺死小偷的場景。

為此電影不得不延後上映的檔期，但仍被列為20歲以上才能觀賞的作品，這個結果也引起許多導演及電影創作者的聲援，抗議審查制度的不合理，更指出過度嚴荷的審查製度，造成泰國電影產不易成長進步。

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