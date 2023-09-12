由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（12）日台南、屏東地區及嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，目前氣象局已對4縣市發布大雨特報。

氣象局表示午後對流旺盛，易有短延時強降雨。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天水氣仍然偏少，天氣較穩定，各地為晴到多雲，僅午後各山區及南部近山區有些局部雷陣雨，須留意南部山區仍有較大雨勢發生的機率，不過範圍較小、降雨也較短暫；溫度方面，各地清晨低溫為23到25度，感受略有涼意，而白天高溫則在30到33度，較為溫暖舒適，且中午前後紫外線偏強，日夜溫差稍大。