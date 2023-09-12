台北市建案施工不慎造成民宅塌陷、400多人無家可歸，台灣民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲被批修改《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，讓建商「球員兼裁判」才釀禍。由於柯文哲回應「要不要把台南、高雄的也拿出來看一看？」台南市長黃偉哲今天怒嗆嚴重背離事實，不只甩鍋給蔣萬安，還甩給台南及高雄，「沒有誠信的人是無法選總統」。

黃偉哲表示，對於興建大樓導致鄰宅傾斜及沈陷，對台北市民表達慰問之意，但對於現在還在打口水戰的人覺得遺憾，還講出不是事實的東西；台北市的損鄰事件處理辦法被市議員找出偏向建商、起造人，居然有要選總統的人說，台南、高雄都是如此，這是嚴重背離事實，汙名化台南、高雄，也汙名化台北人的智商。

黃偉哲認為，其實只要比對一下，就知道兩者不一樣。台北的位階是行政規定，台南市是自治條例，經議會審核通過；台北市是交給建商、起造人來評核有無造成損鄰，這就是最嚴重的「球員兼裁判，又判自己無罪」，所形成的大漏洞，這正是蔣萬安市長要改回來的，當初改過去的人不肯承認，反而甩鍋給其他縣市。

黃偉哲還說，台南市對損鄰事件一律受理列管，由主管機關會同監造人初步評核，如果造成問題就會處理；即使初步看起來沒有問題，也會請民眾在20天內會同第三方公正客觀機構進行評核，與台北市目前實施的辦法差別很多。想不到有人過去擔任市長，現在卻變成甩鍋大王，不只甩鍋給蔣萬安，還甩給台南及高雄，令人遺憾又無法接受 ，「沒有誠信的人是無法選總統」。