隨著投資人消化該晶片製造商8月份發布的季報與展望，輝達被列入IBD「接近買點的市場領導者名單」。在AI熱潮帶動下，有「AI晶片王」之稱的輝達吸引投資人搶進。根據IBD Stock Checkup的數據，輝達得到99分完美的IBD綜合評級，在無晶圓廠半導體同業中排名第一。

周一輝達股價下跌0.86%，收在451.78美元，但今年來仍然上漲逾2倍。

Fahmy表示，輝達可能無法每一季都達標的擔憂有些過頭，他認為該公司的財測可能偏向保守，「輝達執行長黃仁勳對於該公司晶片和系統的需求瞭如指掌，輝達的積壓訂單至少可以支撐其接下來幾季的獲利與營收前景」。

「女股神」Cathie Wood旗下Ark Genomic Revolution ETF上周四出脫輝達股票，使投資人對輝達的信心受到動搖，但截至上周晚些時候，該檔ETF仍然持有12.4萬股輝達股票。

儘管存在潛在的阻力，Fahmy表示投資這家晶片製造商仍然是一個容易做出的決定。在談到投機客在輝達5月發布季報前出手，Fahmy表示，我有一些朋友，他們實際上只花了1000美元買輝達股票選擇權，然後就賺了超過40,000美元，而這些朋友甚至連自己的鞋帶都繫不好。不過在最近這一次財報發布之前，這些選擇權造市者（market makers）變得比較聰明，這就是為什麼儘管輝達又秀出一個井噴式的季報，但股價並未大幅走高的原因。輝達目前的走勢是市場「抖到一些人」的操作之一，找到那些強力的切入點，就能安然度過21天和50天的一些正常拉回。

Fahmy表示，輝達仍是他的首選，「為什麼要讓麥可·喬丹（Michael Jordan）退出比賽然後換上一個實力比較弱的球員？我會堅持讓這個領先者上場」。