為杜絕土地開發業務過程中遭受不當干擾並將低廉政風險，新北市地政局政風室今（12）日特別邀請士林地檢署檢察官楊唯宏以「廉政與工程倫理宣導」為題舉辦講座，由負責整體開發相關科室同仁以及16間採購契約廠商代表共同參訓，以提升反貪倡廉意識，強化土地開發業務執行效能。

地政局表示，為貫徹「清廉勤政，公開透明」精神，提升行政效能及落實社會責任，今年已舉辦多場相關系列講座，4月曾邀新北地方檢察署黑金組檢察官以「工程倫理」為授課主題，以工程承攬廠商、施工團隊角度，向塭仔圳重劃工程團隊傳授可能面對的違失風險與司法實務案。

6月也針對不動產從業人員辦理重劃配地規定說明會，由新北地政士公會、仲介公會、土地利用學會及不動產開發商業同業約200名會員參與，並邀請法務部調查局新北市調查處一同參與。

今日地政局再接續舉辦「廉政與工程倫理宣導」，除市府相關業務人員外，另有16家採購契約廠商共同參加，透過檢察官講授公務倫理、採購弊失以及執行公務洩密案例分享等，期望由公私部門攜手貫徹「乾淨政府、廉能社會」政策，確保重劃行政及工程等相關行政業務，都是在公平公正、公開透明的環境下進行。