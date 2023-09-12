我國高教與學術領域面臨人才危機，在教育部與中研院公布與提高博士生獎學金等相關計畫後，國科會今(12)日也宣布「助攻博士科研四大加碼措施」，將針對高階科研人才培育提出新台幣15.4億元經費，支持具研究潛力之博士生專心從事研究。

國科會科教國合處處長葉至誠表示，「助攻博士科研四大加碼措施」包含：(一)加碼推動國科會博士生研究獎學金，即113年度核配大專院校遴選名額倍增至600名，獎勵博士生總名額將提升至1000名，期間自博士班1年級起至3年級止，每月獎學金新台幣4萬元，全數由國科會支應，並給予榮譽頭銜，將於9月15日開放申請。(二)提高研究計畫內博士生兼任人員費用，規畫於各類研究計畫內之博士生兼任人員，每人每月再增核心台幣1萬元，於112年啟動。(三)增加補助博士生赴國外研究人數，自113年起由現行補助100人，倍增至200人。(四)增加博士級研究人員人數及待遇，作法為整體提升1成博士級研究人才核定人次與金額，自113年起，平均核定2400人次、初聘博士級研究人員之核定月致研究費將調整為新台幣6萬2400元起。

國科會主委吳政忠指出，當今主要國家科技政策布局，皆積極布局AI、半導體、量子科技、淨零、下世代通訊及太空等領域，基礎研究計畫編列經費自109年起穩定成長，113年度基礎研究經費更爭取匡列新台幣377.71億元持續投入前瞻科技，較112年成長15％。

吳政忠說，這次人才培育政策升級加碼，搭配持續強化的全階段人才培育措施，同時跨部會協力，共同提升科研人才培育力道，將更完善科技人才生態系，以吸引國內更多學生投入研究，形成正向循環。

中研院統計科學研究所博士後研究員董奕賢分享，時下學子不熱衷就讀博士班，除了認為碩士文憑已有助於就業，在台灣求職，找到月薪4到5萬元的工作，不會有太大的問題；再來就是時間成本考量，家長恐無能力支應就學期間的生活開銷，自己也沒有穩定收入，種種因素都影響到報考博士班的意願。

董奕賢說，他曾獲得國科會博士生獎學金，並以補助赴國外從事研究，以他的經驗來說．政府釋出獎學金予以協助博士生就學，確實能幫助提升就讀意願。