大直基泰建案日前發生工安事故，造成鄰近工地的民宅一樓陷沒地面，受災的25戶居民今日

開放返回住處收拾家當；台北市都發局長王玉芬今(12)日下午表示，由於建築物現況仍相當危險，都是與時間賽跑，因此希望受災戶能在這兩天將物品取出，另外15、16、17日將由相關技師進入影響戶住宅勘查鄰損，以利後續的修繕作業。

王玉芬表示，從今(12)日早上開始的第一輪取物，已在當日下午3時許完成，第二輪在下午3時半開始，第三輪則在明早9時半至當天下午5時半；今天取物情形大致順利，但有部分住戶取物出來後感到不適，出現頭暈想吐的症狀，但提供涼感巾、飲用水稍作休息，並由現場醫護人員協助後，大致可以順利回家，沒有住戶因此送醫治療。

針對有聲音質疑20分鐘的取物時間過短，王玉芬也解釋稱，目前是跟時間賽跑，因為現在受損的建築物不但傾斜，且是位在地質相對軟弱的地區，現在觀測的結果不屬於安全，所以才會把時間縮短，讓住戶能盡速在這兩天來取物，希望受災戶理解與諒解。

她強調，由於未來隨時面臨不可預期的事件，像是地震或是強降雨的情況，都會影響建築物的安全，更何況現在就是不安全的狀態，因此接下來會評估進行拆除。

王玉芬表示，另外除了25戶之外的撤離戶，預計在本月15、16、17日展開鄰損情形紀錄，會由技師進入住宅進行勘查鄰損並當場記錄，所有鄰損情形記錄下來後會交由基泰建設展開後續修繕的處理，不過假設基泰建設不願處理，北市府也會直接介入，協助住戶進行修繕處理。