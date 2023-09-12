高雄1名女騎士疑未注意號誌，擦撞輕軌列車。（圖／警方提供）

高雄1名女騎士疑未注意號誌，擦撞輕軌列車，女騎士左腳輕微擦傷，不願就醫，但輕軌列車影響20分鐘，詳細肇事原因須進一步釐清。

警方表示，今（12）日12時許，高雄市鼓山區鼓山二路與北斗街發生機車擦撞輕軌事故，1名40歲徐姓女子騎機車行駛鼓山區鼓山二路（南往北方向），行至北斗街路口時右轉直行，闖越輕軌路口與南往北方向行駛的輕軌發生擦撞。女子左腳輕微擦挫傷，不願就醫，雙方駕駛均無酒精反應。現場於12時21分排除，輕軌復駛，詳細肇事原因須進一步釐清。