巴西混血男星舞陽（田舞陽）過去曾在泰國曼谷定居一年，在當地擔任模特兒、演員，後來搬到香港當廣告演員，因當時住台灣的媽媽需要幫忙，短暫回台後，就決定在台灣發展。睽違10年，舞陽日前前往泰國旅遊，發現自己很受歡迎，讓他受寵若驚。

舞陽近年開始經營YouTube頻道《Lost in the Journey》，分享旅遊與生活日常。這次特地回泰國，舞陽除了很想念泰國的風景人文外，一方面也想累積YouTube的影音作品，「這次去普吉島玩跳島，我在台灣就先用交友軟體配對，認識幾個當地人，問他們當地的天氣，還有要注意的地方」。舞陽說，出門旅遊都會透過這種方式，可以多交到一些朋友。

現在剛好是泰國雨季，舞陽本以為無法順利出海跳島，但後來順利玩了4個島，包吃、包接送只花3500元，CP值很高，而清澈的海水讓他很驚豔，拍了好多美麗畫面回來。舞陽推薦大家可以到當地的機場，參考他們跳島配套旅行，價格都比網路上賣的還便宜。

此外，10年沒有回泰國，舞陽稱讚泰國的物價一樣便宜，他還發現當地業者的文化水平有很大的進步，「他們變得很有禮貌，不會因為你不買，就一直黏，可能觀光客也變很多，帶給他們很大的收益，加上泰國人對我很友善，買東西吃都會多送我一份，真的很開心，希望之後還有時間再來享受泰國的人情味」。舞陽的YouTube頻道《Lost in the Journey》將會持續更新遊記與日常。