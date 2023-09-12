大陸女星楊冪5月離開一手創辦的經紀公司「嘉行傳媒」，接著又傳出和前夫劉愷威鬧不愉快，楊冪事業和私生活引發關注，而楊冪今天（12日）過37歲生日，她一手捧紅的迪麗熱巴凌晨一到就發文送祝福，過去9年的「主僕情」完全不受影響。

迪麗熱巴2014年簽約進楊冪創立的嘉行傳媒，兩人「主僕情」長達9年，直到楊冪今年5月離開嘉行傳媒，工作室也改成「楊冪工作室」，正式和老東家分手，而楊冪今天迎接37歲生日，她一手捧紅的迪麗熱巴，凌晨一到就曬出楊冪美照，並寫下：「大美女冪姐 生日快樂哇～」，楊冪則回應：「謝謝寶兒」。

其實，楊冪、迪麗熱巴過去屢被爆不合，迪麗熱巴曾一頭霧水地表示，她和楊冪私下都會聯絡、互動，實在不知道為什麼會有這樣的謠言，而當時還是老闆的楊冪則霸氣說，旗下藝人的人氣可以比她高，她身為老闆實在找不到生氣的理由，雙姝都輕鬆撇不合傳聞。

除了迪麗熱巴外，演藝圈星友惠英紅、Angelababy等人都發文為楊冪慶生，可見她的好人緣，工作室則曬出楊冪冷豔風的性感照，展現成熟的女人味，保養有術的她，肌膚白嫩、光亮，沒讓歲月在臉上留痕跡，絕佳狀態相當不科學。