問鼎平日最低688元即可點吃到飽方案，參與證件對對碰活動還可升級加價享和牛無限吃。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

中秋除了吃烤肉團圓，火鍋等候時間短也不怕焦，成為聚餐選擇之一。業者搶在此刻推優惠，包括限時吃光100盎司高檔牛肉玩抽獎、免千元爽享和牛吃到飽等，讓大夥用餐盡興也能省荷包。

肉老大15日至10月15日推出「美國菲瑞牛雲霧肉塔100盎司」挑戰活動，吸引青世代、肉食控參與，選用低脂部分減輕負擔，肉質軟嫩不乾柴，4人挑戰價2399元起，最高可省301元，只要90分鐘內全嗑光，有機會獲得「老大卡」，全年餐點享9折。肉老大經理梁志隆表示，活動有望帶動業績較平時增長2到3成，品牌也推炙燒牛品項順應節慶，讓想吃燒肉的民眾可過過癮。

問鼎9月推平日限定吃到飽方案，最低688元就可大口品嘗美國CAB安格斯黑牛等，30日前2成人以上同行，其中一人持有身分證或健保卡號含289任二碼便可升級988元方案，日本A5和牛雪花、美國Prime厚切神仙牛等都可無限吃。業者透露，目前訂位達8成滿，對比往常人流也約成長1到2成。