彰銀致力提供全方位的金融服務與解決方案，肩負起金融國家隊社會責任，透過提供企業客戶購置營業場所、機器設備、技術研發及營運週轉金等資金需求，打造中小企業便利且專業的融資管道，支應產業升級與轉型創新資金所需。

為更進一步提振經濟復甦動能，彰銀近期配合經濟部戮力推動「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管貸款」，協助企業客戶取得低利資金，朝向低碳化、智慧化的經營模式轉型，與中小企業共同奠定永續經營根基。

另外，彰銀對於青年創業及微型企業扶植不遺餘力，推動各項「青年創業及啟動金貸款」、「加強文化創意產業升級轉型貸款」及「微型企業小額貸款」等優惠方案，承作的青創貸款及微型創意產業貸款在八大公股行庫皆名列前茅，足見落實普惠金融、責任金融決心。

彰銀長期扮演政府政策推動的金融要角，積極開拓中小企業授信業務，表現屢獲各機關部會肯定。在董事長凌忠嫄帶領下，彰銀力挺中小企業，發揮金融影響力引領中小企業實踐綠色轉型，強化企業經營體質與實力。

彰銀開業將邁入第119年，將持續以專業的經驗和卓越的服務，作為我國中小企業的最佳後盾。今年持續推動內部程序及各項作業服務系統優化升級與數位轉型，導入多元化財管及信託商品、充實高資產團隊專業人才，及提供中小企業主家族財富傳承相關諮詢及服務。

同時，為協助企業在疫情後加速海外布局腳步，彰銀追隨全球供應鏈區塊移轉，支援台商跨足海外市場布建服務據點，以實際行動力挺台灣企業展翅翱翔，攜手共創台灣經濟的下一個巔峰。