國防部昨公布之共機航跡圖。（國防部提供）

共軍近期對台動作頻頻，不僅大陸第1艘國產航母山東艦昨（11）日航行至離鵝鑾鼻僅60海里處、大批共機繞台，國防部今更表示，截至清晨6時，共偵獲20艘共艦在台海周遭活動。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲就認為，共軍這一系列動作，說明大陸已在宣示對台主權。

國防部今表示，迄6時止，陸續偵獲共機BZK-005、運-8、殲-16、空警-500等各型機計22架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域、共艦20艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。而從國防部昨天公布的共機航跡圖可看到，當天有多架共軍Su-30、殲-10與殲-16戰機侵入海峽中線以西，其中一批殲-16更在越線後由北向南飛行。

介文汲今在政論節目《新聞大白話》表示，大陸現在這些繞台行為，基本上已經是在行使對台主權。首先，有殲-16戰機侵入了海峽中線靠台灣一側，並沿著該線朝南方飛行，第二，山東艦等共軍軍艦，也已多次開到台灣東部海域進行演習。

介文汲也痛批，面對這個狀況，總統蔡英文只會躺平、向美國買武器。