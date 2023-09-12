新北市教育局12日舉辦「新北市112年度優良教育人員表揚典禮」，新北市長侯友宜（左）出席表揚獲「校長領導卓越獎」的北大高中退休校長施雅慧（右）等多位優良教師。（鄧博仁攝）

新北市侯友宜頒獎會後與學生互動熱絡玩起自拍，現場「凍蒜」聲不斷。（陳慰慈攝）

新北市教育局今舉辦「新北市112年度優良教育人員表揚典禮」，今年度共有2432名績優人員獲表揚，其中190位教師代表到場接受新北市長侯友宜表揚，侯致詞表示，28日是教師節，新北非常感恩在杏壇付出多年的績優老師們，教師是讓孩子在學習過程中最重要導師，讓他們找到人生方向，做他們自己，也教會他們如何做人做事。

新北市教育局12日舉辦「新北市112年度優良教育人員表揚典禮」，新北市長侯友宜（見圖）出席表揚獲「校長領導卓越獎」致詞時表示，這幾年雖然碰到疫情，但老師們仍孜孜不倦教誨孩子們，他當市長這幾年，新北老師的表現得到100項的第一名，是非常傲人的成績。（鄧博仁攝）

今年獲表揚的特殊優良教師39位、校長領導卓越獎6位、優良特教人員18位、資深優良教師2369位。

侯友宜表示，這幾年雖然碰到疫情，但老師們仍孜孜不倦教誨孩子們，他當市長這幾年，新北老師的表現得到100項的第一名，是非常傲人的成績，他強調 一定大力支持教育預算，他上任時編列555億元，明年編列700多億元，未來還會繼續增加，這是給教師最大的資源力量。

新莊國中張美蓮教師不但獲選為今年新北市「特殊優良教師」，也榮獲教育部師鐸獎，美蓮老師秉持「教師是最有福報的工作」，用專業和熱誠投入教育現場，從事育人培才的工作，影響著無數學生的生命，散播正面的力量，在教育場域激發出更多的火花，用愛與關懷，幫助孩子找到自己的方向，是初心也是目標！

「校長領導卓越獎」代表北大高中退休校長施雅慧表示，遭遇困境時，提醒自己，所有的機會和挑戰，都將是學校發展的養分。「教育是生命影響生命的歷程」，校長領導的生涯發展是一段築夢追夢的歷程，盡力照顧與我們相遇的親師生，幫助他們身心安頓、創造美好人生，進而將勇氣凝聚成一股正向的力量，挑戰許多艱鉅的任務。

服務屆滿40年的中和高中黃玉真老師，是「資深優良教師」代表，自畢業後即進入教育界從事教育工作擔任國文教師，並以第二專長—諮商輔導專業，結合文學與心理輔導，陪伴引導青少年成長，曾榮獲內政部、衛福部、台北市等志願服務績優金質獎。玉真老師秉持「信望愛」及「教育是人影響人的工作，不只是教師影響學生，學生也影響著教師。」的教育理念，感謝師生之間，創造一種善美的緣分。