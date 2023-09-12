當天是一對高姓兄弟在山區發現黑熊受困，緊急通報救援。今天林業及自然保育署花蓮分署長黃群策到學校公開表揚兄弟見義勇為。（林業自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

當天是一對高姓兄弟在山區發現黑熊受困，緊急通報救援。今天林業及自然保育署花蓮分署長黃群策到學校公開表揚兄弟見義勇為。（林業自然保育署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮卓溪鄉2名部落兄弟爬山時，聽見動物叫聲，發現竟是受困台灣黑熊，沉穩機警通報林業署花蓮分署救援。林業保育署花蓮分署今到校公開表揚救熊表現，分署長黃群策與畢業的哥哥高翰通電話，感謝兄弟挺身而出，雖然黑熊搶救後仍因傷重不治死亡，但遺體將進行病理解剖，也可增加台灣黑熊基礎病理資料，對黑熊研究仍有幫助。

林業及自然保育署花蓮分署上個月底於卓溪山區獲報緊急救援的台灣黑熊，這隻雌性亞成年黑熊經動員30人連夜救援，並由野灣團隊連日積極醫療處置，右前肢受創嚴重壞死、現場截肢，但最後仍因無法控制感染而死亡，深感遺憾。

雖然黑熊不幸死亡，但花蓮分署仍極為感謝當天在山區爬山時，見義勇為通報，並協助救援到最後的兩位卓溪部落少年。今天也到玉里國中朝會時間表揚這對高姓表兄弟的義舉，突顯卓溪鄉民對台灣黑熊保育的重視，也能感染部落族人保育動物觀念。

校方表示，高翰是玉里國中畢業生，正準備警專考試，而高洋則是三年級學生。黃群策表示，兩位少年年紀輕但成熟冷靜，除通報外，還全程留在現場協助黑熊救援，讓救援人員對他們留下深刻印象。黃群策稍早也與哥哥高翰通電話，黑熊雖仍因傷重不治，讓兄弟感到不捨與失落，但花蓮分署仍深深感謝他們的付出與努力。

黑熊遺體送交農業部獸醫研究所進行病理解剖，了解有無其他疾病，也可增加台灣黑熊基礎病理資料，並將製作成標本。

花蓮分署也預告10月13日將到玉里國中對全體師生播放「一隻台灣黑熊之死」紀錄片，也會繼續舉辦一系列部落座談活動落實黑熊保育的工作。

黃群策說，為避免憾事重演，持續推動以改良式獵具取代制式大口徑獵具，也將與部落合作「卓溪鄉狩獵自主管理計畫」，維護部落傳統文化，也能兼顧保育保護瀕危動物。並呼籲山區農民與部落族人，如有防治獸害或傳統狩獵需求，可儘速到花蓮分署所轄工作站免費換取「改良式獵具」，並協助移除不安全的制式大口徑套索。