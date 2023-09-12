新北環快道路往中和方向路面有1包麵粉袋破碎散落，造成多名騎士自摔。（新店警分局提供）

10多名騎士昨（11）日上午騎車行經新北環快道路，因前方1部貨車掉落1包麵粉，導致3人接連摔車，還好僅受到輕傷，並無大礙，警方已調閱監視器，將通知掉落麵粉的車主通知到案。

警方指出，昨上午11時26分接獲報案，新北環快道路往中和方向路面有1包麵粉袋破碎散落，造成多名騎士自摔。經查目前已有57歲許姓男子、56歲楊姓女子及42歲盧姓女子摔車受傷，送往台北慈濟醫院就醫無大礙。

警方說，初估受到波及約有10輛機車，將調閱監視器，釐清肇事駕駛身分，通知到案說明。