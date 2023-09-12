台南登革熱疫情嚴峻，截至11日累計5760例，即將逼近6000例大關，尤其值得民眾提高警覺的是，上周新增3死，累計至目前，今年台南的登革熱疫情已造成7人死亡，至今仍有8人重症住院中。

台南市衛生局指出，上周新增3起死亡個案中，其中1名49歲男子住院一天就身亡，其本身有甲狀腺亢進等慢性疾病，住院篩檢出登革熱，因急性心臟疾病於9月5日身亡；另外兩名分別為77歲、70歲男子，都有嚴重血漿滲漏，因出血性登革熱而嚴重出血導致休克，2人均於9月4日身亡。

南市衛生局指出，截至目前台南累計7死，迄今累計已有17例重症，其中第一起48歲女性死亡案例及上周新增49歲男子，因病程未達重症，均未通報重症就身亡，目前住院中的8名重症均為7、80歲高齡者。

衛生局強調，近期走入社區宣導登革熱防疫，都會提醒民眾千萬不能輕忽被蚊子叮咬的後果，尤其是本身患有慢性疾病的民眾與長者，更要保護好自身安全，一旦出現登革熱症狀，更要盡速就醫。