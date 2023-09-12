近日傳出PLG和T1聯盟有球隊出走成立第3個職籃聯盟，中華籃協秘書長李雲翔12日回應，兩個職籃聯盟及所有球隊都是籃協的團體會員，要有新聯盟成立也要經過籃協同意，但依照台灣籃球目前的狀況，應該是無法讓第3個職籃聯盟成立，籃協目前不會讓3個聯盟並立的狀況發生。

李雲翔12日出席第2屆跨聯盟籃球邀請賽時，對於據聞PLG有5隊、T1聯盟有2隊共7隊已經開始籌組新的聯盟，且最快今年冬天就要開打的消息，李雲翔指出，以籃協立場以及台灣籃球現況，目前是不會有3個職業聯盟共存，也無法讓3個職籃聯盟並立，若成立新聯盟，舊的聯盟也要想出完善的退場機制。

李雲翔補充，包括今年9月9日成立的新球隊台北台新戰神，已經是籃協會員，兩個職籃聯盟及SBL在內共16隊都是籃協的團體會員，新聯盟成立勢必要經過籃協同意，也不該讓原有聯盟的球隊被遺棄，籃協會盡力不讓3個聯盟存在的情況發生，若要有多個聯盟，或許要像日本B. League那樣照實力分為一級、二級分配較適合。