姚淳耀（左起）、魏蔓、導演俞聖儀、宋芸樺、李嘉文、姜濤合體宣傳新片。（滿滿額提供）

集結台港人氣演員宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》，日前香港天團Mirror成員姜濤首度來台宣傳，和導演俞聖儀、李嘉文前往戲院會粉，包含首映會一共狂跑8場搶先放映場，所到之處都吸引逾百位粉絲包圍追星，映後不少觀眾用粵語發問，姜濤也接替片中宋芸樺的角色，擔任起口譯員幫忙翻譯。

《我的天堂城市》上周在西門國賓大戲院舉辦全球首映，所有演員首度齊聚，引爆近千粉絲瘋狂，尤其難得來台的香港人氣王姜濤魅力無限，直接把西門町變「姜濤町」。接連兩天，姜濤繼續前進長春國賓、欣欣秀泰、光點華山、國賓大戲院會粉，每一場都有大批粉絲盛大迎接，尤其抵達光點華山時，瞬間湧入上百位粉絲，幾乎寸步難行，離去前還得先請大家協助開道。

姜濤來台4天宣傳電影，行程排滿滿，最重要的就是進戲院和大家互動，因現場多為香港粉絲，座談環節他化身口譯員，聽完粵語提問再翻譯成中文給俞聖儀回答；李嘉文則擔任康樂股長角色，不斷問大家電影好不好看？上映會不會再支持？一開口就炒熱氣氛。

當被問到拍攝最困難的地方，俞聖儀坦言：「找資金最困難！這部電影是從我的同名短片改編，也是我第4個劇本，很多次想放棄，但哭一哭就又站起來，就像電影裡面的人，不管遇到什麼困難，只要撐下去，一定會有機會。」姜濤認為追夢總有挫折，端看對夢想有多執著，他說：「我曾聽過一句話，當你對成功的渴望像呼吸一樣強烈，就不會放棄，希望大家堅持下去！」獲得熱烈掌聲。

談到電影的選角，導演俞聖儀認為「演員氣質很重要」，回憶當初只透過視訊和姜濤聊了5分鐘，就感受到其魅力，形容：「他有個天真有夢想的樣子，很真誠，非常適合Jack（姜濤）！」姜濤謙虛表示演戲經驗不多，還有很多進步空間，「我覺得演戲和唱歌道理一樣，要用很放鬆狀態去做才能做得好，未來會繼續嘗試下去。」

電影中姜濤和李嘉文有親密對手戲，有粉絲好奇銀幕初吻感覺如何？姜濤害羞回：「很緊張，畢竟第一次嘗試，有漱口，也有老師在旁邊指導。」李嘉文趕緊接話：「我們真的很專業，有請親密戲指導來現場，很清楚每個動作要怎麼做，拍一次就過了！」