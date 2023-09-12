食藥署昨天（11）和地方衛生局前往台農蛋品稽查。（食藥署提供）

巴西進口雞蛋洗選上架的標示日期引發爭議，台農蛋品公司昨天稱依法標示沒有問題，今日卻改口日期誤標，已全面回收下架。食藥署昨天已和地方衛生局前往該公司稽查，確實發現產品標示的有效日期和原廠規定不符，因此責成業者下架回收，但由於該產品尚未逾實際有效期限，待改正日期後即可重新上架。

台農蛋品今天表示，所有進口雞蛋都會依食藥署相關規定辦理，這次因台農每日洗選量極大，且批次較多，導致本批巴西進口雞蛋誤標效期，但本批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，本批巴西雞蛋已主動全面回收下架。

食藥署副署長林金富說明，食藥署昨天已和地方衛生局前往台農蛋品稽查，採集到產品標示有效日期為2023年10月5日，而根據邊境報驗資訊，這批產品外箱上標示製造日期為5月27日，有效日期為今年9月24日，顯示產品標示確實有問題。

林金富指出，昨天食藥署和地方衛生局稽查到很晚，逐一比對產品，目前掌握到稽查事證，判斷有違反《食安法》第28條之虞，可裁罰4到400萬元罰鍰，已責成業者下架回收改標。不過他強調，這批產品尚未逾有效日期，改正日期後可以重新上市，若無法在有效日期前完成改標，則無法重新上架。