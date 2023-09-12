民進黨總統參選人賴清德，赴桃園參加工業區聯合總會後援會成立大會。（呂筱蟬攝）

民進黨總統參選人賴清德，今天下午赴桃園參加中華民國工業區廠商聯合總會後援會北部場成立大會，他說要和企業界與勞工朋友約定，大家之前創造台灣經濟奇蹟，這次要創造台灣民主奇蹟，如果他當選總統，將堅定台灣主權，也要發展經濟，尤其照顧台灣中小企業，另外也要更加關心社會弱勢。

賴清德說，要向工業區的每一位朋友表示敬意，感謝大家為台灣經濟打拚，台灣的經濟奇蹟不是靠保力達，而是所有企業家與勞工朋友共同打拚的結果。他也說，今天成立後援會的目的只有1個，就是要贏得這場選舉，希望與大家一起創造台灣民主奇蹟。

賴清德致詞時細數北部地區每一個工業區的產業特色，也說各產業都是台灣的驕傲，非常厲害。他也說，自己是代表人民和民主出來參選總統，如果贏也是台灣所有人民的當選，而民主奇蹟不只是他要當選，國會立委席次也要過半，因為台灣面臨太多挑戰，不只有區域霸權要面對，還有氣候變遷的綠色轉型、全世界數位轉型等議題，都需要有國會力量來支持，他身為民進黨主席也提出民主大聯盟策略，就是要跨黨派與跨世代廣納人才。

賴清德也說，未來當選總統和國會過半後，要做的事情包含一定要堅守台灣民主，第二則是要發展經濟，特別是要照顧中小企業，因為台灣150多萬間中小企業，提供大多數的工作機會，如果民眾就業穩定，台灣也會更加和諧。除了壯大科技產業以外，他也會特別重視中小企業，未來也會持續幫助中小企業數位轉型、因應氣候變遷綠色轉型，以及創新產品加值、在地永續發展等。最後，他也希望能夠更關心社會弱勢，讓台灣每一個人都可以過幸福好日子