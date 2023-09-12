阿虎。（經紀人提供）

34歲男星阿虎（吳致任）過去因模仿「王世堅跳河」一夕爆紅，也是《瘋神無雙》的固定班底。阿虎日前開設YouTube頻道《虎是爹地Whosdaddy》，但營運半年的狀況不穩，讓他決定不幹了，轉身投入直播產業，剛上播2個月的他就擠進百大主播排行榜，覺得辛苦都值得了。

阿虎坦言自己一開始有點抗拒直播，「以前對直播有滿多偏見的，覺得擾民，但後來加入，才懂直播也是一份工作，轉念一下就投入了」。阿虎還算是新手主播，現在一天大概花10多個小時坐在電腦前，跟觀眾們聊天，有時候還會收到不錯的抖內，「我的客群都是女生，很奇怪，不懂她們怎不找小哥哥，一定要刷禮物給我，讓我越來越有信心」。

直播2個月以來，阿虎表示可以「月入6位數」，靠通告的收入維持不了基本生活，也不知道自己要做什麼，所以就變成直播主，他笑說：「現在可以叫我直播妹，自己做才知道很辛苦，全民網路時代，以前看到一個影片，內容說『如果不改變思維、不願意接受新事物，就會跟不上時代』，這句話在我心中種下一個種子。」

即便可以在家吹冷氣、開直播，阿虎仍不想辜負粉絲們的心意，不時會跟幾位直播主對戰，像他前陣子跟藝人海產比賽，海產輸給他後，就必須當他的小弟，「去通告遇到要跟我打招呼，上播之後一樣，要主動到直播，間跟我拜碼頭」；或是他前陣子跟直播主們約好，從台北出發，看誰最先到高雄，「我們的交通工具只有火車，要上車、下車就是觀眾決定，舉例，粉絲刷這個禮物可以讓我搭三站，刷另一個又要我下車，那天我花12個小時，最後在苗栗宣告失敗，因為已經沒有火車了」。

阿虎通常會從晚上開始播，一路播到隔天早上，沒事不會間斷，因此有粉絲跟他說晚安後，早上起床還可以說早安，意外變成「掛睡模式」，被問有無戀愛粉？阿虎笑說沒有，「我不覺得自己是什麽帥哥，但一個蘿蔔一個坑，還是有人覺得我帥，沒必要包裝、假裝」，他也認為可以藉著直播跟粉絲們互相成長，開拓另一個視野。