劉櫂豪掛政績看板引關注 地方政壇這樣解讀

2024年立法委員選舉將於1月13日舉行。民進黨立委初選失利的現任立委劉櫂豪近日在台東街道陸續掛上大型政績看板，並寫上「優質連任」，外界解讀可能脫黨競爭；初選勝出的賴坤成籲劉放下個人心結。民進黨台東縣黨部表示，劉櫂豪服務處是想要將這3任立委的政績告訴台東民眾。

台東市區昨天掛起數個大型看板，寫上劉櫂豪從2012年擔任立法委員以來內爭取台東建設、促進區域均衡發展政績、推動重大交通建設解決一票難求問題，爭取了前瞻建設456億元辦理花東鐵路雙軌化工程，爭取教育文化建設經費等。 除細數政績外，看板也寫上「優質連任」、「請支持正面的力量一起向前走！」引發民眾關注，政壇解讀為劉櫂豪可能脫黨參選爭取連任。

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，因劉櫂豪掛上看板，許多人關心劉櫂豪是否參選到底，據他與劉櫂豪服務處連繫了解後，服務處回應是劉櫂豪想要將這3任立委的政績告訴台東民眾，至於會不會登記參選，劉櫂豪會正式的對外告知。

初選勝出、已獲民進黨提名參選立委的賴坤成受訪時說，參與黨內機制初選就應願賭服輸，他也曾2度在初選中輸劉櫂豪，也有很多委屈，賴坤成說，劉櫂豪給外界觀感是縣長要選、立委也要選「整碗捧」，希望劉櫂豪能體諒這樣的民意趨勢，不要執意參選造成分裂。

賴坤成喊話劉櫂豪，「立委幹了12年，還有很多適合的位置，成事不必在我，大家可以放下個人心結，可以溝通談一下」。

劉櫂豪說明，持續收到民眾打電話到服務處加油打氣，鼓勵他要繼續為台東來打拚，為鄉親來服務，好人才應該留在台東，繼續幫助台東建設。他強調不會辜負民眾期待，一定會持續努力經營，毫不鬆懈，勤跑基層，「持續朝競選連任的方向前進」，希望能和大家一起打造更好的台東。