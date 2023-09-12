中共海軍第45批護航編隊啟航首途亞丁灣。（大陸人民海軍）

中共海軍第45批護航編隊啟航首途亞丁灣。（大陸人民海軍）

中共海軍第45批護航編隊啟航首途亞丁灣。（大陸人民海軍）

大陸微信公眾號「人民海軍」消息，中共海軍第45批護航編隊9月12日上午，從青島某軍港解纜啟航，赴亞丁灣、索馬里海域，接替第44批護航編隊執行護航任務。

「護航編隊準備完畢，請示啟航」，上午9時許，編隊指揮員向共軍北部戰區海軍領導報告後，軍樂隊奏響《歡送進行曲》。編隊艦艇陸續駛離碼頭，任務官兵在甲板整齊列隊，揮手向親人告別。

第45批護航編隊主要由共軍北部戰區海軍兵力組成，包括飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、飛彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦，搭載2架艦載直升機和部分特戰隊員。編隊3艘艦艇均執行過護航任務。

出航前，編隊組織專題教育，各艦組織誓師動員。官兵表示，要深入學習貫徹中共二十大精神，周密組織護航行動，穩妥處置各類情況，堅決完成各項任務，以實際行動，展示負責任大國形象。

消息稱，任務準備期間，編隊著眼護航新形勢新要求，修訂完善伴隨護航、航行補給等方案預案；精心籌畫部署，嚴密組織實施，重點開展了武力營救被劫持商船、反恐反海盜、實際使用武器等針對性訓練，進一步提升了編隊遂行任務能力。