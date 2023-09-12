進口蛋爭議近期持續延燒，農業專家「Lin Bay 好油」林裕紘日前指出，巴西進口蛋最後一批是5月底裝船，但到近期仍在架上販賣，質疑進口但是否能保存4個月，農業部則回應，巴西蛋有經噴膜處理保存期限可達120天；而台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯大酸是「逐顆包膜」，且她早就質疑巴西蛋的食安問題卻被農業部提告，如今全面下架回收，「我根本先知好嗎！」

徐巧芯今在臉書發文表示，「先前我質疑巴西蛋的食安問題，農業部要告我，結果現在巴西蛋『校正回歸』，全面下架回收！我根本先知好嗎！」今年六月，農委會說進口效期是「三個月」；九月份為了護航超思以及巴西蛋進口爭議，直接改口多了一個月，還扯說這是雞蛋界的「手機包膜」！陳吉仲是把雞蛋當iPhone 15，把自己當成賈伯斯或庫克了嗎？

徐巧芯也質疑，明明五月底在巴西裝船，上架賣給民眾卻說製造日期是9月5日、保存期限到10月5日，誰能對這批雞蛋的食安有信心？被抓包才趕忙下架回收，那之前有多少民眾已經吞下肚？而且六月的時候說是要給烘焙業者用的，怎麼九月拿出來賣給一般民眾？徐也痛批，「這種前言不對後語已經很多次，說一個謊就要用更多謊來圓。」

徐巧芯點出，「政府應清查，有多少標示錯誤的蛋已流入市面？」「目前到底還有多少巴西蛋的庫存？政府願不願意再次抽驗，確保巴西蛋的品質？這些蛋流向為何？目前都如何使用？」「超思負責人到現在仍然沒有出面說明外界疑慮，只發新聞稿，然後農業部變得好像發言人一樣，不斷幫腔，超思什麼時候才要出來回應社會？」

對於「Lin Bay 好油」林裕紘質疑巴西進口雞蛋保存期問題，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西蛋因為噴膜，就如同手機包膜，雞蛋上有很多看不見的細孔，經過噴食品級相關的膜，具有保存延長效果，農業部賣給業者，業者9/6洗選，所以製造日期就是9/6，標示都是依據食藥署規定辦理，目前沒有問題。但台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，本批雞蛋仍在巴西來源蛋場的有效期限內，已主動全面回收下架。