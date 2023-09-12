民進黨總統參選人賴清德今召開「國家希望工程」國政願景發表會，宣布政策「0-22 投資未來世代」。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡回嗆，「請民進黨停止開空頭支票欺騙人民」。

陳智菡表示，先說居住正義，賴清德喊出100萬戶社宅加包租代管，實踐居住正義，蔡英文總統也po文說完成8.5萬戶。事實是，截至8月31日，全國完工的社宅不到2.8萬戶，裡面有1萬1366戶在台北市、位在新北市的世大運社宅2907戶也是台北蓋的。民進黨政府一直用「興建中」、「已決標待開工」、「規劃中」層層灌水。

陳智菡接著指出，賴清德說，要保障「非典型勞工」在薪資、工時、休假、保險等基本勞動權益，請問民進黨執政7年多，立院強勢過半，外送員有專法保障嗎？看著2、3千件消費爭議，外送員被片面砍薪、惡意停權，全台15萬外送員當「勞工孤兒」，現在要選舉了，想起來有「血汗外送」了？

另外，陳智菡說，今天賴清德說要設立「百億學生海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野，2019年韓國瑜年提大學生免費出國遊學一年，不是才被蔡英文酸他「跳票」、教育部次長劉孟奇說預算「征服宇宙級別」、賴清德現在是跟隨韓總腳步？

陳智菡質疑，賴清德說以前只有軍公教有退休金，到陳水扁設勞退新制、國民年金；蔡總統建立農民退休儲金，全台灣2350萬人退休制度趨於周延，健保有九成滿意度，但賴清德怎麼不提勞保基金、軍公教退撫基金、健保都面臨破產危機，醫護血汗問題嚴重？她呼籲，「請民進黨停止開空頭支票欺騙人民」。