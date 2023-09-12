台南市第二選區立委選舉，無黨籍參選人陳昆和因文旦收購爭議，與麻豆區農會槓上，12日指責農會今年只收購農會產銷班的次級品（大果）文旦，排拒非農會產銷班的人，「台南市麻豆柚果生產合作社」29班有班員向他陳情，認為很不公平；農會則澄清，合作社與農會皆屬人民團體組織，若有設備也可自行辦理收購，絕無「漏掉」的情形。

陳昆和今天媒合企業認購麻豆柚果生產合作社29班的文旦，他說，今年麻豆農會收購加工果竟然排除柚果生產合作社29班，他們因非屬農會體系的產銷班，所以底下班員無法繳交加工果給農會，讓人感覺很不好，一樣都是在麻豆種文旦，他們應受公平對待。

柚果生產合作社29班有班員程耀煌說，政府補助經費給農會設置加工廠，理所當然就是希望農會運用這些資源幫助農民、穩定產銷，收購加工果時應一視同仁，不該分你我。

不過，也有班員體諒農會的辛勞，認為去年因為次級果比較多，農業部委託農會辦理收購時，他們也有被納入收購對象，而今年小果居多且銷售期長，產銷過關應該是沒問題。

麻豆農會回應，台南市今年分配的文旦收購量為600公噸，麻豆農會是委託單位之一，針對產銷班中有產銷履歷、有機果品者做收購，設定目標數量約20萬台斤，現在已經達標，收購作業已經告一段落。

麻豆農會也提到，以往如農機補助等補助計畫，農會都會協助柚果生產合作社申請，惟今年加工果的收購作業與去年全面性收購不同，農會考量資金有限，收購對象以符合條件的農會產銷班為主。