下屆新竹市立委選舉，近日地方盛傳柯文哲的胞妹、醫師柯美蘭可能代表民眾黨參選，今日柯美蘭臉書粉專也悄悄上架，並放上柯美蘭身穿醫師袍的專業形象照；對此，民眾黨新竹黨部也證實，協助柯美蘭參選立委的團隊已組成，目前也已經在勤跑地方、爭取支持。

2024新竹市區域立委選舉，目前確定有國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智獲黨提名參選，而民眾黨部分，近日盛傳主席柯文哲的胞妹、醫師柯美蘭最有可能代表民眾黨，在自己的家鄉披掛上陣，力抗國、民、時力3黨，而未來新竹市立委選戰也將形成「四腳督」戰局。

據了解，柯美蘭近日已開始拜訪地方重要人士，至於正式被提名的時間還未知。而今天一早柯美蘭粉專已上線，主打口號為「新竹更亮眼！」並放上2張柯美蘭身著醫師袍的照片，顯現她專業、俐落的一面。

雖然柯美蘭目前尚未被民眾黨正式提名徵召，但民眾黨新竹黨部今天向本報證實，柯美蘭的團隊已經就位，而且已經開始勤跑地方，接下來也將讓更多人認識柯美蘭，爭取支持。