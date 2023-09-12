反詐宣導鋪天蓋地，警方為讓民眾加深印象絞盡腦汁，發想各式創意反詐圖文、影音，近期新竹縣新埔鎮褒忠義民廟義民祭祈福大典日前已圓滿落幕，新埔分局警方以義民爺為題，改編知名作家席慕蓉的詩作「一棵開花的樹」，將「佛」改編成「義民爺」，讓反詐融入一絲文藝氣息。

褒忠義民廟義民祭祈福大典為地方年度盛事，雖祭典已過，但民眾對於義民爺的團結、捨身保鄉精神仍銘感不忘，新埔警分局為延續這份情誼，特別設計圖文，除感謝義民爺對於客家族群的庇佑外，也提醒民眾防詐重要性。

新埔警分局以義民爺意象做為發想，改編知名作家席慕蓉的詩作「一棵開花的樹」，將「佛」改編成「義民爺」，以在義民爺前求了500年，來呼應客家族群對於義民爺的尊崇。

由於現今民眾對於反詐宣導貼文大都無感，新埔警分局特別將最後一段「而當你終於無視地走過，在你身後落了一地的，朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心。」改成「當您終於無視地滑過，在您身後落了一地的，那不是廢文，是您被騙的錢」。

新埔警分局呼籲，警方雖大力宣導防詐，但民眾經常是手指滑過而未細看內容，容易錯失認識許多最新的詐騙手法。希望透過此則Kuso改編的貼文，擺脫以往嚴謹的宣導模式，讓民眾願意多花幾秒鐘察看，以降低受騙風險。

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