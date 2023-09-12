中國大陸外交部發言人毛寧9月12日主持例行記者會。有記者提問，北韓最高領導人金正恩今天在俄羅斯進行外交訪問，據報導，他將與俄總統普丁會面，中方對此有何評論？未來幾個月是否有計畫邀請金正恩訪問中方？毛寧回應說：「關於北韓領導人對俄羅斯的訪問，這是朝俄之間的安排。關於你的第二個問題，我沒有可以提供的資訊。」

毛寧表示，關於中朝關係，中朝是山水相連的友好鄰邦，當前中朝關係發展良好，雙方正在貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，深化兩國的各領域交流合作，推動兩國關係不斷取得更大的發展。