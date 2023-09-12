高雄左營海軍眷村在2010年時登錄為高雄市文化景觀，保存面積約59公頃，其中保存眷舍近千戶。高雄市文化局目前採｢以住代護｣方式修繕活化，目前進駐總數約90戶，尚有900多戶待整修活化。2022年高雄市長陳其邁要求儘速全面活化後，在地里民提出減量保存、加速活化、多元開發、道路拓寬、補充公設等訴求，與公民團體提出文化景觀範圍不縮減、反對改建活化、反對樹木移植等訴求出現意見分歧，文化局表示，將務實檢討可行方案，近期也將召開說明會，尋求各界共識。

整修活化多元，眷村民宿提供懷舊體驗。（圖／高雄市文化局）

左營眷村在地合群里里長倪同慧及明建里里長顏靜玉表示，並非反對市府保存眷村政策，也看到市府十幾年來的努力成果，但是現況尚有八成待修，整修活化速度實在太慢。他們也提出四點具體要求，盼市府研議採納。

第一，應「加速整體活化」。騰空眷舍不僅衍生環境髒亂、病媒孳生等公安問題，長期下來也導致區域發展停滯，居民已經等了十年，市府應務實思考減量保存或其他積極加速活化的策略。

第二，應「拓寬緯六路」。緯六路是眷村對外主要交通幹道之一，有近4000居民仰賴此路進出，靠合群新城端已完成20米計畫道路開闢，但靠軍校路端則因眷村保存限制遲遲無法拓寬，不到9米的車道，經常造成交通事故，請市府務必重視市民的生命財產安全，早日拓寬緯六路。

在地憂心眷舍毀壞速度大於修復速度，盼加速活化。（圖／高雄市文化局）

第三，評估「補充公共設施」。過去合群新城的規劃未考慮公共設施的配置，十幾年來，幾千位里民的生活需要都未被重視，沒有市場、沒有活動中心、沒有社福機構…現今既然要全面整修活化老舊眷村，是最好的契機，應該要把居民的生活需求納入，請市府、規劃單位務必補足應有的公共設施。

為加速眷村活化，市府規劃與民間攜手合作整建。（圖／高雄市文化局）

第四，「秉持專業整體規劃」。有報載特定團體要求市府，樹木須原地保留不能移植、新建物不能超過5層樓等謬論，請市府務必秉持專業，以整體眷村發展及在地里民意見為優先，勿讓外圍少數意見綁架，阻礙眷村發展。

去年底啟動左營海軍眷村全面活化後，高雄市文化局同步委託高雄大學陳啓仁教授就海軍眷村保存與活化，進行全面通盤檢討。陳啟仁教授表示，緊鄰右昌、楠梓的左營眷村是北高雄發展的核心區域，週邊鄰近世運主場館、左營高鐵、蓮池潭風景區、左營舊城以及楠梓半導體產業園區，可說是具備相當好的區位環境；未來將以人文居住、文化休閒、交通運輸與產業進駐等四大機能全面發展，同時兼顧文化景觀風貌、眷村文化保存核心價值、眷村歷史紋理、重要景觀元素及老樹植栽等。

高雄市文化局表示，對加速活化策略已有規劃構想，近期將召開說明會，邀請在地里長里民、民代、眷村團體以及公民團體共同討論，讓整體規劃更加完善。未來將在財務模型可行的基礎下，融入生活、文創與庶民經濟，帶入公幼、公托、日照、多功能活動中心、停車、綠地及商業等複合機能，盼左營海軍眷村的再生發展有更多的可能。