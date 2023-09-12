新北市環保局與富邦悍將棒球隊合作推廣減塑，於新莊棒球場富邦悍將主場賽事中推廣使用「循環杯」替代一次用免洗飲料杯活動，鼓勵民眾在支持運動賽事的同時，一起用行動愛地球！9月至10月共14場比賽期間，只要完成不塑任務者，即可集點並有機會獲得富邦悍將限量周邊好禮。

環保局表示，配合環境部資源循環署推動減少使用一次性用品，新北首次與富邦育樂股份有限公司合作，將職棒運動賽事導入「循環杯」服務，球場內各餐飲櫃位均響應不提供一次用免洗飲料杯，改使用循環杯盛裝飲品，並設置10處循環杯歸還站，杯具清潔作業流程通過SGS檢驗認證，民眾可安心使用。此外亦鼓勵民眾可隨身自備環保杯，忘了攜帶則可善用循環杯服務，一起落實不塑生活。

環保局表示，活動自今起展開，只要完成循環杯知識問答或於社群媒體公開上傳悍將循環杯合影並完成指定打卡步驟，即可獲得點數，用以兌換富邦悍將棒球隊鑰匙圈、加油棒、啤酒杯組、棒球帽等限量周邊。

另於9月13日至10月14日的13場比賽期間，完成社群媒體指定打卡步驟者，亦可獲得富邦悍將限量周邊好禮。