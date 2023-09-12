今年的虱目魚產業文化季活動端出許多虱目魚的新鮮吃法，希望吸引更多年輕人嘗鮮。（洪榮志攝）

台南虱目魚產量全台之冠，市府連續12年辦理的虱目魚產業文化季活動，從16日起將在將軍、學甲、安南、北門、七股等5區輪番登場。市長黃偉哲今天化身「虱目魚達人」，公開介紹虱目魚的多種新鮮吃法，還邀請全台民眾前來台南享用當令肥美的虱目魚料理。

市長黃偉哲指出，虱目魚味美又鮮且營養價值高，素有「牛奶魚」之稱，台南也是全台虱目魚產量最多的地方，除了傳統乾煎、煮湯，還有包括虱目魚割包、虱目魚漢堡等新鮮吃法，希望吸引更多年輕人嘗鮮。

黃偉哲還說，此次活動推出許多虱目魚文創商品，例如虱目魚髮箍、會擺動尾巴的虱目魚包等，相信大人、小孩都會喜歡，歡迎全台民眾到台南參加虱目魚文化季活動，品嘗優質的虱目魚美味。

市府農業局長李建裕表示，台南虱目魚產量居全台之冠，被稱為虱目魚的故鄉，九月入秋後正值虱目魚產季，鮮腴滋味最適合饕客品嘗。今年因養殖面積減少，加上近期大量捕撈出魚，目前產地價每台斤53元，低於去年同期的58到60元，現在嘗鮮正是時候。

農業局指出，今年虱目魚產業文化季的開幕場，將於16日在將軍區馬沙溝觀音巖廣場熱鬧揭幕，接續由沿海各區公所辦理。其中，10月7日在學甲區華宗公園「學呷．非虱不可」；10月14日在安南區鹿耳門龍魚公園「虱慕在台江．安南就醬玩」；10月21日北門區蘆竹溝漁港魚貨銷售中心前廣場「戀戀蘆竹溝．虱饗起」；10月22日七股區遊客中心「虱藏美味．讚不Jazz口」。5場活動分別結合漁村農遊、美食料理、爵士樂饗宴及在地虱目魚產業文化等特色，絕對可讓遊客收穫滿滿。