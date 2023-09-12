歷經疫情後，音訊、視訊等新型態混合辦公模式已是常態，Jabra看好遠端會議商機，推出Jabra PanaCast 50 VBS（Video Bar System），將視訊、喇叭、麥克風及會議系統整合為一，為空間有限、資源有限的中小型會議室提供一個更簡潔、高效的會議硬體設置。

Jabra 推出PanaCast 50 VBS，將視訊、喇叭、麥克風及會議系統整合為一。（Jabra提供／古明弘台北傳真）

PanaCast 50系列針對中小型遠端會議提供不同的解決方案。從基礎設備Jabra PanaCast 50 智慧視訊會議攝影機，主打透過自己的電腦裝置連結PanaCast 50，即可享受完整的視訊會議功˙能；到因應更多人需要同時進行視訊會議的場景所推出的PanaCast 50 Room System會議室系統，專為支援Windows 系統所設計，透過提升視訊可見範圍至180度全景，搭載一觸控平板控制器方便操作，能完整呈現多人會議畫面並優化操作流程。

而最新一代 PanaCast 50 VBS一體機視訊會議解決方案，結合了前兩者的主打功能及優勢，包含：同時捕捉至多4人聚焦畫面的動態特寫（Dynamic Composition）、及時調整鏡頭的智能聚焦（Intelligent Zoom），讓所有與會者的畫面都在最佳狀態；在音訊方面，則具有能自動偵測活躍發言者、並優化其音訊品質的虛擬導演（Virtual Director）。

此外，Jabra PanaCast 50 VBS支援一鍵式啟動／連接觸控平板控制器，操作直觀簡易，同時享有彈性且可擴展項目功能，並支援Microsoft Teams Rooms 或Zoom Rooms等，整合通訊原生應用程式的協作體驗。

為能夠讓使用者可以更加清楚的了解 PanaCast 50 VBS解決方案的使用情境及實際效果，Jabra特別打造了一個沉浸式模擬體驗空間，實際模擬中小型會議空間的日常情境。即日起至10月6日止，Jabra於德事商務服務中心台北101分館，將提供實機展示。