俄羅斯當局宣布1架空中巴士（Airbus A320）客機，原定飛往西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk）自黑海度假勝地索契（Sochi）起飛稍早（二）緊急迫降於西伯利亞1處農田，機上的165名乘客皆平安無事。

綜合外電12日報導，由於俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，俄國航空業不斷受到西方國家的制裁，因此難以獲得新零件進行飛機維修。這架屬於烏拉爾航空（Ural Airlines）的飛機在新西伯利亞（Novosibirsk）地區的一片森林旁的農田上迫降。當地當局公布的現場畫面顯示，飛機的逃生滑梯=展開，逃出飛機的乘客安全地站在田野中。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在一份聲明中表示：「莫斯科當地時間早上5時44分，1架烏拉爾航空的A320客機，原定從索契飛往鄂木斯克，迫降成功。」

航空運輸局指出，這架飛機在空中選擇了迫降地點，最終在新西伯利亞地區的卡門卡（Kamenka村莊附近降落。

據該機構表示，「根據機組人員的說法，機上共有159名乘客和6名機組人員。目前，所有乘客已被安置在附近的村莊，且無需尋求醫療協助。」

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）已就違反空中交通安全規定的情況展開刑事調查，並聲稱這架飛機是出於「技術原因」而緊急迫降。烏拉爾航空是一家位於葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）市的俄國國內航空公司。