北投士林科技園區(簡稱北士科)，因著緊鄰舊市區，與一般重劃區不同，同時擁有重劃前景、生活機能與高端產業支撐，再加上現代化基礎建設完善，北士科未來勢必成為大北區的信義計劃區。以北士科住宅為例，目前已有超過數百億資金投入，北士科園區住宅占比僅約14%，在文林北路的首排更只有4.9%，非常稀有，指標建案「達麗天蒔」就在精華區的第一排。

「達麗天蒔」正面棟距達到50米，離捷運明德站只有短短的600米，且附近的環狀線北環段預計118年完工，可快速銜接大直及內科園區廊帶；福國路交流道延伸線也在2023年1月通車，迅速串接洲美快速道路。

達麗建設邀請CNFlower創辦人凌宗湧擔任「達麗天蒔」美學顧問，以美學為出發點，彙整景觀、公共空間，創造出花藝裝置藝術的專屬場域，以「蒔養‧植感‧花序‧香息」為題開啟五感體驗，感受城市日常與自然生機的美好，儼然就是一座微型城市森林；達麗建設為股票上市優質團隊，他們打造的「達麗天蒔」(City Diamond)地處北士科樞紐地帶，具有都會珍鑽的意涵。

值得一提的是，「達麗天蒔」鄰近的消費商圈、綠地、文教設施，甚至是歷史文化建設也座落於北士科生活圈一帶，其中包含士林夜市、天母商圈、陽明山國家公園、故宮博物院、天文科學教育館、榮民總醫院、東吳大學、銘傳大學、美國學校及士林官邸等，成為獨樹一幟的優質利多生活圈。

北士科擁有高端產業支撐，其地板價未來增值爆發力十足。(圖/中時新聞網攝)

另外，仁寶電腦、新光集團、味丹集團等數10家上市櫃企業將進駐北士科，科技廊帶預計可創造超過10兆的產值，種種利多使北士科建案在北市新推案銷售率中名列前茅。

「達麗天蒔」坪數規劃25至43坪、2至4房，室內坪效高，具備高規格的建築標準。 (圖/中時新聞網攝)

相較市中心房價節節高升，北士科的地板價未來增值爆發力十足，坪數規劃25至43坪、2至4房，室內坪效高，每間臥室都有對外窗，廚房使用德國Noblessa廚具，衛浴使用德國Hansgrohe淋浴龍頭，更聘請防水頂尖的品牌大信防水施作，採用美國格雷盾防水材，更提供8年的防水保固，高規格的建築標準，買得安心也住得舒適。

建商龍頭插旗，頂流族群將聚集在此，掌握這波進場契機，無論自助或置產，皆立於不敗之地。