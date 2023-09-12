女生條件太好，對男生來說到底是加分還是扣分呢？一名女網友透露，自己的閨蜜漂亮又氣質出眾，月收入約有80萬、名下還有兩間房，但卻是單身且還沒有人在追，讓她好奇女生條件太好，男生是不是反而會不敢追，不過其他人大多反酸「她只是謙虛的在跟妳講場面話而已啦，妳還當真哦？」

一名女網友近日在《Dcard》表示，她有一位28歲的閨蜜，不僅長得非常漂亮、很有氣質，工作能力也非常好，名下有2間房，月收入大約有80萬左右，但不知道是不是因為拿名牌包，加上開進口車的關係，導致沒有男生敢追，讓女網友好奇問「男生會對條件非常好的女生感到卻步嗎？」

結果其他人大多酸「不是沒男生追，是追她的男生在她眼裡都不算男的」、「她只是謙虛的在跟妳講場面話而已啦，妳還當真哦」、「她的意思是沒有『中意的男生追她』，並不是沒有男人追她」。

有些網友直言，「其實不是不敢追，而是就算追了，也是9成的男生會被她刷掉，男人也不是笨蛋，不會去做沒有把握的事」、「媲美她的男人只有10%，這10趴中有穩定交往中的，有不停找砲友始亂終棄的，也有根本不用追女人的，說實話我覺得會把女人的富有當優點的男人很少」、「平常用名牌開名車，男生也會試想若追求這樣的女生，平常約會該請她吃什麼樣檔次的餐廳，禮物要送什麼檔次的包她才看得上，想想還是追求剛出社會的妹子或大學生比較容易吧」。

另外也有人建議「她可以自己去追男生啊，不要到時候等到她35歲，女人的黃金時期過了，才在那邊該說沒人喜歡她」、「她條件這麼好，幹嘛不去追自己想要的，非得要男人追，或者她根本沒在急，不需要依靠男人」。