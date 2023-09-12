香港千億富商劉鑾雄昔日與關之琳、李嘉欣和蔡少芬等大美女傳緋聞，讓他被外界封為「女星殺手」，但他2016年娶了女記者陳凱韻（甘比），從此改當專情好男人。甘比與劉鑾雄結婚被形容是「麻雀變鳳凰」，43歲的她日前同框小她17歲的女星徐嬌，凍齡絕美狀態秒懂為何劉鑾雄願意為她放棄整片花園。

甘比日前出席由劉鑾雄慈善基金會和周星馳合作舉辦的「《長江7號》15週年慈善放映會」，她陪著一群患有自閉症孩童重溫《長江7號》；活動中還請到飾演主角的徐嬌，據悉，她更是周星馳的乾女兒，26歲的她已經長得亭亭玉立。

劉鑾雄愛妻陳凱韻（甘比）同框比她小17歲的徐嬌，絕美狀態震撼不少網友。（圖／摘自甘比Kimbee 小紅書、摘自陳凱韻Instagram）

事後甘比在社群上曬出與徐嬌的合照，兩人站在一起完全看不出17歲年齡差距，甚至有不少網友驚呼甘比狀態太絕了，「甘比五官好美」、「徐嬌法令紋怎麼比較深」、「劉太越看越漂亮」、「3寶媽長這樣不科學」。

雖然陳凱韻與劉鑾雄在2016年才被揭露兩人已註冊結婚，她早在2008年、2012年為他生下一女一子，婚後2年又生了小女兒，一家人相當幸福美滿。而陳凱韻過去曾是香港《蘋果日報》娛樂版記者，在嫁給劉鑾雄後如今已是華人置業行政總裁兼執行董事，身價飛漲，2017年還成為香港女首富。